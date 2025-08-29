Еще почти 7 гектаров неликвидной древесины уберут в Воскресенске

В городском округе Воскресенск масштабные работы по очистке лесных участков ведутся вдоль автотрассы А-108. Они направлены на улучшение санитарного состояния леса и предотвращение потенциальных угроз.

Объектом текущих работ является лесополоса, занимающая площадь 6,98 гектара. Здесь проводится комплексная санитарно-оздоровительная обработка, основным элементом которой является удаление неликвидной древесины.

Под этим термином подразумеваются деревья и кустарники, поврежденные различными факторами: ветровалом, буреломом, а также деревья, пораженные болезнями, гнилью или атакованные насекомыми-вредителями. Такая древесина представляет собой потенциальную угрозу распространения заболеваний и вредителей на здоровые деревья, а также создает благоприятные условия для возникновения лесных пожаров.

Собранная неликвидная древесина тщательно укладывается в специальные поленницы, где она будет подвергаться естественному процессу разложения и перегнивания. Такой метод утилизации экологически безопасен и способствует естественному возобновлению лесного покрова.