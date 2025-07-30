Еще почти 40 километров теплосетей реконструируют в Подольске
Теплосети реконструируют в Подольске. Для этого Мособлдума утвердила концессионное соглашение. По нему в округе модернизируют старые и построят новые коммуникации и котельные.
Концессию заключили с «Теплоэнергетической компанией-2». На модернизацию сетей направят более 4,2 миллиарда рублей.
Соглашение включает восемь мероприятий по реконструкции и три — по строительству. Так, в порядок приведут 39,69 километра старых коммуникаций, еще 7,18 километра новых возведут.
Реконструкцию также проведут на четырех котельных, в результате их мощность увеличится почти в полтора раза.
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Еще почти 40 километров теплосетей реконструируют в Подольске
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