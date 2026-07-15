Еще почти 17 тысяч жителей Подмосковья получили высокотехнологичную медпомощь

Жителям Подмосковья доступны современные высокотехнологичные методы лечения по полису ОМС. С начала года такую помощь получили почти 17 тысяч человек.

Как сообщили в региональном Минздраве, высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают по разным направлениям, включая сердечно-сосудистую хирургию, травматологию, онкологию, урологию, гинекологию и другие.

«Мы постоянно расширяем возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Подмосковья. Сегодня это доступно бесплатно, по полису ОМС, в 38 медицинских организациях региона и по 14 направлениям. Отмечу, что с начала года такую помощь получили почти 17 тыс. человек», — отметила вице-губернатор Людмила Болатаева.

Помощь оказывают бесплатно при наличии показаний. Решение о направлении пациента на лечение принимает врачебная комиссия.