Еще по 7 адресам в чеховском Венюкове проверили качество содержания дворов

Заместитель главы городского округа Чехов Анна Кравцова проинспектировала общественные пространства в деревне Венюково. Вместе с профильными специалистами она осмотрела дворы вблизи семи домов по улице Гагарина.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Анна Кравцова проверила дворы рядом с домами № 29, № 31, № 39, № 41, № 43, № 49 и № 47 по улице Гагарина в деревне Венюково.

Она также осмотрела состояние детской игровой и спортивной площадки. Во время проверки выявили повреждение покрытия на детской площадке. Информацию передали в работу профильным специалистам.

«Практика проведения еженедельных обходов позволяет выявить проблемные места, которые необходимо проработать привлечением ответственных служб города», — подчеркнула Анна Кравцова.

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