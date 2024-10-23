Еще по 6 адресам в Чехове проверили качество содержания дворов

Заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов проинспектировал качество содержания дворовых территорий по шести адресам в муниципалитете. Также он провел мониторинг объектов вблизи торгового центра «Карусель».

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Артем Попов осмотрел дворы вблизи домов № 122, № 120, № 110, № 118, 118а и № 116 по улице Гагарина.

По его словам, там после спила деревьев остались лежать ветви. Это опасно для пешеходов.

«Также мы заметили небольшие скопления мусора, который портит облик общественных мест и нарушает чистоту нашего округа», — отметил Артем Попов.

О зафиксированных нарушениях уже оповестили ответственные службы.

Помимо этого, заместитель руководителя округа осмотрел объекты рядом с торговым центром «Карусель». В обходе также принял участие исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Чехов Константин Безрукавый. Комиссия проверила рекламные вывески на торговых точках.

«Неправильно оформленные вывески могут привести к административным штрафам и другим санкциям. Хозяйствующим субъектам необходимо понимать, что вывески должны соответствовать всем законодательным нормам, а реклама — это лицо предпринимателя!» — подчеркнул замглавы муниципалитета.

Все желающие могут задать вопросы и высказать предложения сотрудникам Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Чехов по телефону +7 (49-67) 23-00-04, Управления контрольной деятельностью по номеру +7 (49-67) 23-58-36, Управления благоустройства администрации городского округа Чехов по телефону +7 (496) 727-91-10 и муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» по телефону 8 (800) 300-87-43.

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