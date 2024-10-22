Еще по 5 адресам в Чехове проверили качество содержания дворов

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин и его заместитель Алексей Родин вместе с профильными специалистами проинспектировали состояние общественных пространств в муниципалитете. Вблизи пяти домов по улице Дружбы они осмотрели качество содержания дворов.

Работники коммунальных служб ликвидируют поваленные в результате недавнего снегопада деревья и ветки. Михаил Собакин поручил сотрудникам муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» оперативно очистить дворы, а оставшиеся сухие деревья и свисающие сучья ликвидировать.

Также руководитель муниципалитета дал указания убрать со стен зданий и построек граффити. Кроме того, необходимо удалить со столбов незаконную рекламу.

Специалисты управляющих компаний по поручению Михаила Собакина приведут в порядок контейнерные площадки и вывезут мусор. Помимо этого, необходимо закрыть на замок все входы и выходы в подвалы, а на информационных стендах проверить актуальность информации. А на автобусной остановке по улице Дружбы разбитое стекло заменить на новое.

Совместно с представителями МБУ «Чеховское благоустройство» и Управления контрольной деятельностью заместитель главы муниципалитета Алексей Родин осмотрел дворы вблизи домов № 2, № 4, № 6, № 8/1, № 8/2 по улице Дружбы. Комиссия зафиксировала там несколько нарушений: несвоевременный покос травы и опиловка деревьев, незаконная реклама, плохое содержание футбольной площадки. Замглавы отметил работу уличных фонарей, качество содержания детских и спортивных зон, а также состояние дорожек для пешеходов и внутридворовых проездов.

Замечания по содержанию дворов можно направить профильным специалистам: в Управление контрольной деятельностью по телефону 8 (496) 723-58-36, Управление благоустройства администрации городского округа Чехов по номеру 8 (496) 727-91-10, в МБУ «Чеховское благоустройство» по телефону 8 (800) 300-87-43 и в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Чехов по номеру 8 (496) 723-00-04.

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