Еще по 5 адресам отремонтировали дороги в Воскресенске

Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение» улучшают качество дорог в сельских населенных пунктах округа. Цель работ — сделать передвижение жителей до мест назначения более комфортным и безопасным.

На этой неделе рабочие привели в порядок участки в деревнях Медведево, Ратчино, Никольское, а также в селе Новлянское и на улице Куйбышева в частном секторе города. Работы идут по графику. Подрядчики стараются выполнить все качественно и в срок, чтобы автомобилисты могли забыть о ямах и лужах, а пешеходы — передвигаться без грязи и пыли.

Специалисты учреждения «Благоустройство и озеленение» также обеспечивают повседневное поддержание чистоты и порядка: выполняют ямочный ремонт, проводят уборку, косят траву, обслуживают детские площадки и остановки общественного транспорта и обновляют дорожную разметку.

Ремонт сельских дорог — одна из приоритетных задач, так как от их состояния зависит качество жизни местных жителей.