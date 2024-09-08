Еще пяти детям-сиротам вручили ключи от квартир в Балашихе

Ключи от квартир в жилом комплексе «Центр-2» в микрорайоне Железнодорожный ребятам вручила заместитель главы городского округа Балашиха Евгения Сирота. В мероприятии также поучаствовали заместитель городского прокурора Илья Зайцев и представители органов опеки.

Площадь каждой из квартир около 30 квадратных метров. В них провели ремонт, установили сантехнику и счетчики.

«В 2024 году мы уже неоднократно встречались с ребятами и вручали им ключи и сертификаты от их будущих квартир. Теперь у вас в связи с изменением в законодательстве появилась уникальная возможность не только получить ключи, но и самостоятельно выбрать себе жилье. Я поздравляю вас с новым этапом в жизни и желаю успехов при переезде и дальнейшем проживании!» — прокомментировала Евгения Сирота.

Отметим, что госпрограмма по обеспечению жильем детей-сирот действует в Балашихе при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В этом году квартиры получат 37 жителей округа.

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