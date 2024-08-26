Еще пятеро сирот из Раменского округа получили сертификаты на покупку жилья

В Раменском пять детей-сирот получили сертификаты на покупку жилья. Всего с начала года в округе вручили уже 11 таких документов.

Временно исполняющий полномочия главы Раменского городского округа Эдуард Малышев вручил сертификат и ключи от квартир детям-сиротам. Один из получателей купит жилье в области, еще четверо получили ключи от квартир в Раменском.

«Важно, чтобы каждый ребенок имел возможность жить в комфортных и безопасных условиях. Сегодняшнее мероприятие — не просто вручение документов и ключей, это следующая страница в жизни ребят, новый старт и надежда на лучшее будущее. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы обеспечить жильем тех, кто в этом нуждается», — прокомментировал Эдуард Малышев.

Всего в этом году в округе должны обеспечить жильем 29 детей-сирот. Уже вручили 11 сертификатов. Шесть получателей купили квартиры.

Отметим, что в округе действует подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Жилище». В ее рамках детям-сиротам старше 18 лет передают благоустроенные квартиры площадью не менее 27 квадратных метров, а также государственные жилищные сертификаты Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».