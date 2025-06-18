Еще 5 выпускников получили максимальный балл на ЕГЭ в Ленинском округе

Блестящий результат на экзамене по русскому языку показали еще пять одиннадцатиклассников из Ленинского округа. При этом одна из школьниц и вовсе стала мультистобалльницей.

Анна Фадина из Видновского художественно-технического лицея набрала 100 баллов по литературе и русскому языку. Девушка мечтает стать филологом.

«Выпускница участвует в создании школьной газеты, побеждает в литературных конкурсах и профильных олимпиадах. Ее главные помощники — любовь к этим предметам, трудолюбие, и, конечно, высокопрофессиональный педагог и наставник — Евгения Рыбалкина», — прокомментировали в пресс-службе Ленинского городского округа.

Также максимальный результат на ЕГЭ по русскому языку показали Анастасия Шолинян и Елизавета Емцова из Бутовской школы № 2, Аида Шайхулова и Иван Максимов из Видновской гимназии.

Кроме того, по результатам тестирования по литературе и химии в Ленинском округе в этом году уже есть пять стобалльных результатов.