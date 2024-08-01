Еще пять точек продаж арбузов и дынь открыли в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Официальным началом сезона арбузов и дынь считается 1 августа. Приобрести бахчевые культуры можно в пяти санкционированных точках во всех микрорайонах Химок.

Крытые рынки и уличные ларьки находятся по адресам: улица Родионова, 4, улица 8 Марта, 6, улица Пожарского, 12, улица Жаринова, 8 и на пересечении улицы Маяковского и Новосходненского шоссе.

Основным ассортиментом являются арбузы и дыни из отечественных теплиц. Самым популярным считается сорт из Краснодарского края. Все перечисленные торговые точки обладают необходимыми сертификатами документацией и гарантируют качество и безопасность продукции.

Роспотребнадзор советует внимательно относиться к своему здоровью и приобретать овощи, фрукты и ягоды только в санкционированных местах. Сезон арбузов и дынь продлится до 31 октября.

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