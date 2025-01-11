Еще пять семей в Дмитрове получили свидетельства на жилищную субсидию

Глава Дмитровского городского округа вручил документы на получение субсидии нескольким семьям муниципалитета. Теперь они смогут построить жилые дома или купить готовую недвижимость.

Накануне состоялась церемония вручения сертификатов. Их получили семьи Тумасян, Кокоревых, Смирновых, Шатохиных, Арутюняна и Оганесян.

Чтобы поучаствовать в программе, нужно отвечать ряду критериев: быть моложе 35 лет, нуждаться в жилье, жить в Подмосковье и иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья.

«Субсидия на приобретение или строительство своего жилья — это значительное подспорье для молодых семей. Она предоставляется в рамках подпрограммы „Обеспечение жильем молодых семей“ государственной программы Московской области „Жилище“, которая осуществляется при поддержке губернатора Андрея Воробьева», — сказал Иван Курданин.

Список получателей утверждает министерство жилищной политики. В этом году в него попали пять молодых семей из Дмитровского округа.