Еще пять семей в Богородском округе переселили из аварийного жилья

В Богородском округе продолжается активная работа по сокращению ветхого жилого фонда, в рамках которой жителям аварийных домов предоставляют современные квартиры. Недавно жители старого дома в деревне Караваево получили возможность переехать в свое новое и комфортное жилье.

На оперативном совещании ключи от новых квартир жителям ветхо-аварийного дома в Караваево вручил Игорь Сухин. Новое жилье было приобретено в рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Современные благоустроенные квартиры расположены в городе Ногинск, на улице Юбилейная, дом 14Б.

Старый дом на улице Спортивной, где ранее проживали семьи, находился в плачевном состоянии: изношенный фасад, вывалившийся из стен кирпич и отваливающаяся штукатурка делали его пригодным разве что для съемок фильмов ужасов.

Новое жилье отвечает современным стандартам: во дворе обустроена игровая площадка и парковка, а вскоре рядом откроется новый детский сад. Жители с нетерпением ждут переезда в свои новые квартиры.

Напомним, что чуть ранее новоселье уже отметили жители Старой Купавны. В современные многоэтажки на улице Чкалова переехали 128 семей, получившие возможность начать новую жизнь в комфортных условиях.

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