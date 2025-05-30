Еще пять подъездов отремонтируют в многоквартирных домах в Истре

Сотрудники «Истринской теплосети» начали проводить плановый ремонт пяти подъездов в жилых домах в Истре. Работы планируют завершить до 30 сентября этого года.

Обновят помещения по муниципальной программе «Создание современной комфортной городской среды». Работы стартовали на улицах Главного конструктора В. И. Адасько, д. 2 (подъезд № 6), Советская, д. 39 А (подъезд № 1), Ленина, д. 72 (подъезд № 3) и Рабочий проезд, 4А (подъезды № 2 и № 3).

Ремонт пяти подъездов проводится за счет муниципального бюджета.

В этом году работы начались раньше положенного срока. Уже в конце марта подрядчики приступили к демонтажу и черновой отделке. В некоторых домах подготовительные работы закончены. На данный момент там жители и работники подбирают цвета для стен подъездов.

За время работ сделают косметический ремонт стен и потолков, поручней, обновят покрытие на полу первого этажа и щитки, также их окрасят, заменят лампочки, входные и тамбурные двери, установят окна.

Связаться с диспетчерской «Истринской теплосети» можно по этим номерам телефона: 8 (991) 650-68-80 и 8 (977) 115-76-74.