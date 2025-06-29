Еще пять пешеходных троп благоустроили в Химках

В микрорайоне Новые Химки обустроили пять народных троп. Вскоре специалисты приступят к озеленению прилегающих территорий.

Работы прошли на проспекте Мельников вблизи дома № 2б — от дома № 2/1 в сторону Дружбы, 5, а также от дома № 2б к пешеходному переходу. Помимо этого, специалисты проложили тропинки вблизи улицы Родионова, 13/1 — от дома № 10в на улице 9 Мая.

Тропы обустраивают по единому стандарту: рабочие укладывают асфальт шириной два метра и устанавливают бортовые камни. После специалисты приступают к озеленению территории.

Ранее в Химках благоустроили тропы по 11 адресам. Работы уже завершили на улицах Жаринова, Парковая, Колхозная, Молодежный проезд, Куркинское шоссе, 9 Мая и Тепличный проезд.