Еще пять информационных туров проведут в Подмосковье до конца года

Министерство культуры и туризма Московской области в 2025 году организует серию информационных туров по городам региона. Их цель — познакомить представителей индустрии и блогеров с новыми и популярными локациями Подмосковья.

Маршруты инфотуров проходят через ключевые точки притяжения, включая Звенигород, Рузу, Ногинск и другие округа Подмосковья. На данный момент более 70 участников уже приняли участие в шести групповых и трех индивидуальных инфотурах. Групповые туры проводятся для турагентств и туроператоров, а индивидуальные — для представителей медиасферы, посвященной культуре и туризму. К участию в таких поездках приглашают блогеров с аудиторией не менее 20 тысяч подписчиков.

До 5 декабря 2025 года запланированы еще пять инфотуров. Они пройдут по направлениям Королев–Пушкино, Коломна–Зарайск, Воскресенск–Егорьевск, Дмитров–Дубна и Клин с посещением Сафари-парка.