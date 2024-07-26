Еще пять детских игровых площадок установят в Реутове к концу августа

В городском округе Реутов работает программа по модернизации и замене оборудования на детских площадках. В этом году построят и заменят пять игровых комплексов.

На улице Ленина заканчивается строительство комплекса. Подрядчик подготовил асфальтобетонное основание с резиновой крошкой, на нем уже установлены малые архитектурные формы. До конца июля рабочие поставят освещение и приведут в порядок прилегающую территорию.

Обновятся игровые комплексы еще по четырем адресам: между домами № 5 и № 7 на улице Строителей, между домами № 7 и № 9 на улице Академика Челомея, между домами № 3 и № 5 на Юбилейном проспекте и около дома № 4 на улице Молодежная.

Все площадки сдадут к концу августа. Их подключат к камерам «Безопасного региона». Такая работа проводится в городском округе Реутов каждый год.

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