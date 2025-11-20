Еще пять бульваров в Чехове приведут в порядок до 2027 года

Планы по реконструкции общественных пространств обсудили в администрации муниципального округа Чехов в рамках часа по благоустройству. Например, до 2027 года приведут в порядок пять бульваров: «Аллея Любви», «Рябиновый», «Музыкальный», «Новый», имени А. М. Прокина и «Сквер Ветеранов».

С 2020 года в городском округе Чехов построили 30 новых детских площадок и модернизировали 53 существующие. За это время также благоустроили 35 дворов, проложили 73 пешеходные дорожки и 21 тротуар, организовали 11 парковок и установили более 122 километров новых линий освещения. Часть работ выполнили по губернаторской программе «Наше Подмосковье».

Теперь администрация перешла к масштабным проектам, которые позволяют привести в порядок сразу несколько домов. В следующем году такие комплексные работы запланированы по четырем адресам в Чехове и селе Новый Быт. Здесь появятся новые детские игровые зоны, а также площадки для воркаута.