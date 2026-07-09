Еще около тысячи онлайн-заявок в школу приемных родителей подали в Подмосковье

С начала 2026 года на портале госуслуг Московской области было подано около тысячи заявлений для зачисления на курсы подготовки приемных родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Чтобы принять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, будущие опекуны должны соответствовать определенным требованиям. В частности, они должны быть совершеннолетними, полностью дееспособными и не иметь судимости за тяжкие преступления. Кроме того, им необходимо иметь подходящее жилье и стабильный доход, достаточный для обеспечения всей семьи, включая усыновленного ребенка. Прохождение специальных подготовительных курсов также является обязательным условием.

Записаться на курсы можно онлайн через региональный портал госуслуг в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму, выбрав городской округ и школу из предложенного перечня. Если в выбранном муниципалитете нет подходящего учреждения, заявителю будет показан полный список подготовительных школ Московской области.