Еще около 400 учителей Подмосковья прошли курсы повышения квалификации

С 29 апреля по 11 июня свыше 390 педагогов из Подмосковья прошли обучение по программе повышения квалификации «Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны».

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, программу реализовали в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Педагоги из 29 муниципалитетов изучали пять предметных направлений: биологию, химию, физику, математику и информатику.

«Наша задача — донести до детей современные знания, научить применять их на практике и подготовить к будущему, в котором ключевую роль будут играть научные и технологические достижения», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Курс включал четыре модуля: современные научные достижения, естественно-научные основы технологий, методики устранения предметных дефицитов и развитие научно-технологических компетенций у школьников.

«Курсы очень понравились. Прекрасная организация, хорошо подобранная тематика вебинаров и приглашённые профессиональные преподаватели. Современный уровень дистанционного обучения оказался очень удобным форматом», — поделилась впечатлениями учитель информатики лицея № 4 Дмитрова Юлия Бабенко.

Полученные знания педагоги смогут применять на практике, чтобы развить у детей прочные предметные компетенции.