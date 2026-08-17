Еще около 300 человек проверили здоровье на акции в парках Подмосковья

В прошедшие выходные, 15 и 16 августа, в 23 парках Московской области состоялась профилактическая акция. Бесплатные проверки организовали в Дмитрове, Жуковском, Лобне, Реутове, Серпухове и ряде других округов. В них принчяли участие 296 человек.

Заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин рассказал, что всего с начала лета здоровье в парках проверили около четырех тысяч жителей.

«Выездные медицинские осмотры в парках по выходным позволяют жителям совмещать заботу о здоровье с отдыхом на открытом воздухе», — сказал он.

Посетителям парковых зон предлагали пройти комплекс процедур первичного этапа диспансеризации. Специалисты измеряли гражданам артериальное и внутриглазное давление, а также выполняли антропометрические замеры.

При обнаружении отклонений пациентов перенаправляли в поликлинические отделения для прохождения более детальной диагностики. Итоги выполненных анализов и врачебных манипуляций загружаются в личный кабинет гражданина на областном портале «Здоровье». Медики подчеркивают, что плановые обследования помогают вовремя находить патологии и приступать к терапии на начальном этапе развития заболеваний.