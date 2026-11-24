Специалисты Мособлводоканала за неделю устранили 246 засоров на канализационных сетях в муниципалитетах Московской области. Для профилактики аварий и улучшения пропускной способности трубопроводов более 50 водоканалов также проводят их промывку.

Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев, для очистки сетей используют каналопромывочные машины и илососы. Первые подают воду под высоким давлением, удаляя отложения и пробивая засоры. Илососная техника откачивает загрязненную воду и жидкие отходы, а также извлекает мусор из канализационных колодцев.

Одной из наиболее распространенных причин засоров остаются влажные салфетки. Они не растворяются в воде, в отличие от туалетной бумаги, а сбиваются в плотные комки и мешают движению стоков. Сотрудникам коммунальных служб приходится извлекать их из труб целыми килограммами.

Жителей просят не выбрасывать в унитаз влажные салфетки, средства гигиены и бытовой мусор. Соблюдение этого правила поможет сократить число засоров и внеплановых выездов аварийных бригад.