Еще около 200 пандусов установили и отремонтировали во дворах Подмосковья

Свыше 200 дворов в Подмосковье благоустроили с учетом требований доступности городской среды. В них установили пандусы и понизили бордюры.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального министерства благоустройства Владислав Мурашов, во дворах проводят мероприятия, которые направлены на повышение уровня доступности среды для инвалидов и пожилых людей. В них понижают бордюры, устанавливают пандусы и лестницы со специальными спусками. Лучшими округами по этой работе стали Одинцово, Химки, Истра и Серпухов.

Часто обращения по поводу такого обустройства поступают от жителей дворов старой застройки. По словам министра, закрыть все жалобы планируют до 1 сентября.

«Также мы уделяем внимание обустройству инфраструктуры для маломобильных граждан и при благоустройстве пешеходных коммуникаций. В случае, если подрядчиком не будет выполнены необходимые меры для обеспечения доступной среды, работы не принимаются и не оплачиваются заказчиком до устранения нарушений» — сказал министр.

Кроме того, дворы обустраивают с учетом других требований. Среди них — ширина прохода не менее двух метров, а также понижение бордюров на ширину не менее 1,5 метра.