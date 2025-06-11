Еще около 130 договоров на размещение фуд-траков заключили в Подмосковье

В теплое время года наступает сезон мобильной торговли. В передвижных точках продают мороженое, напитки, горячие блюда и многое другое. С начала года в Подмосковье заключили около 150 договоров на размещение таких объектов.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, подать заявление на размещение торговых тележек и фуд-траков на льготных условиях можно через региональный портал госуслуг. Разрешение действует на срок до одного года.

Услугу предоставляют юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Решение по заявке поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.