Еще одну услугу для приемных родителей перевели в онлайн в Подмосковье

Фото: Министерство социального развития Подмосковья

В Подмосковье свыше 10 тысяч приемных родителей, которые воспитывают более 15 тысяч детей. Для их удобства в Московской области оцифровывают услуги, которые можно получить в один клик.

«Теперь опекуны имеют возможность электронно подать заявление на получение разрешения на раздельное проживание с подопечным, ранее получить такой документ можно было только при очном обращении в МФЦ», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что такое разрешение получают только опекуны детей старше 16 лет, которые обучаются в другом городе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация помогла снизить количество преступлений. Современные системы искусственного интеллекта научились также предотвращать пожары и снижать смертность.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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