Еще одну спортивную площадку открыли в Красногорске
Универсальное пространство для занятий физкультурой и спортом появилось на улице Народного ополчения в Красногорске. С важным событием детей и их родителей поздравил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков.
Руководитель муниципалитета рассказал, что в текущем году обустроят как минимум пять таких площадок, еще 12 будут капитально отремонтированы.
Спортивная площадка оборудована воротами для гандбола и мини-футбола, есть стойки для баскетбола. Для удобства спортсменов-любителей уложено бесшовное резиновое покрытие. По периметру территории установлено надежное металлическое ограждение, чтобы и мячи не вылетали в прохожих, и дети были в безопасности.
Местные спортсмены сразу же устроили площадке проверку. Сыграли пару товарищеских игр, после чего оценили объект на «отлично с плюсом».