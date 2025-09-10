Еще одну спортивную площадку открыли в Красногорске

Универсальное пространство для занятий физкультурой и спортом появилось на улице Народного ополчения в Красногорске. С важным событием детей и их родителей поздравил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков.

Руководитель муниципалитета рассказал, что в текущем году обустроят как минимум пять таких площадок, еще 12 будут капитально отремонтированы.

Спортивная площадка оборудована воротами для гандбола и мини-футбола, есть стойки для баскетбола. Для удобства спортсменов-любителей уложено бесшовное резиновое покрытие. По периметру территории установлено надежное металлическое ограждение, чтобы и мячи не вылетали в прохожих, и дети были в безопасности.