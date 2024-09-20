Еще одну сироту из Можайска обеспечили жильем благодаря соцпрограмме

Ребенку, оставшемуся без попечения родителей, вручили ключи от собственной квартиры в Можайске. Это стало возможным благодаря специальной программе.

Мария из Можайского округа стала собственницей жилья. Ключи ей вручили глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев и городской прокурор Александр Неплюев.

Девушке приобрели квартиру в рамках реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Традиционно получатель может выбрать жилое помещение или сертификат на приобретение квартиры. Мария выбрала первый вариант.

В ее квартире сделан косметический ремонт, на кухне есть газовая плита и раковина, в ванной — сантехника.

Отметим, что для того, чтобы встать в очередь на получение квартиры, выпускник интерната должен собрать пакет документов.

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