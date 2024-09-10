Еще одну школу построят в Балашихе с помощью инвестора
Новую школу на 1230 мест построят в балашихинском ЖК «Новая Алексеевская роща». Разрешение ГК «Гранель» выдали в Министерстве жилищной политики Московской области.
Школу возведут за счет внебюджетных источников финансирования. По проекту, это будет здание П-образной формы с блоками для начальной, основной и средней школ. Для родителей предусмотрены зоны ожидания.
Внутри будут все необходимые кабинеты, залы и пространства. Перед главным входом сделают площадку для проведения общешкольных мероприятий.
ЖК «Новая Алексеевская роща» располагается в шести километрах от МКАД, недалеко от национального парка «Лосиный остров». Помимо школы, здесь также возведут поликлинику на 400 посещений в смену и детский сад для 250 воспитанников.
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