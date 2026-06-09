Еще одну школу построили в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе
В жилом комплексе «Южная Битца» в Ленинском округе скоро откроют новую школу. Учреждение рассчитано на 1150 учеников.
Трехэтажное здание площадью 13 тысяч квадратных метров сможет разместить учащихся разного возраста.
В образовательном учреждении предусмотрели классы, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога.
Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области уже проверили здание и выдали застройщику «Восток Столицы» заключение о соответствии заявленному проекту.
Школу введут в эксплуатацию в ближайшее время.
На территории жилого комплекса уже сдали 11 многоквартирных домов, три детских сада и одну школу.