Еще одну школу построили в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе

В жилом комплексе «Южная Битца» в Ленинском округе скоро откроют новую школу. Учреждение рассчитано на 1150 учеников.

Трехэтажное здание площадью 13 тысяч квадратных метров сможет разместить учащихся разного возраста.

В образовательном учреждении предусмотрели классы, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области уже проверили здание и выдали застройщику «Восток Столицы» заключение о соответствии заявленному проекту.

Школу введут в эксплуатацию в ближайшее время.

На территории жилого комплекса уже сдали 11 многоквартирных домов, три детских сада и одну школу.