Еще одну школу по уходу за тяжелобольными открыли в Подмосковье

Еще одну школу паллиативного пациента открыли в Подмосковье. В учреждении жители смогут обучиться уходу за тяжелобольными близкими.

Всего в Подмосковье открыли 27 школ паллиативного пациента. Они работают в Клину, Химках, Солнечногоске, Егорьевске и других муниципалитетах. В них можно пройти бесплатное обучение по уходу за тяжело больными.

«На занятиях наши специалисты расскажут, как создать комфортные условия дома, организовать правильный уход за больным. Также в регионе работают школы ухода на базе симуляционных классов в социальных центрах, там также можно пройти обучение по уходу за инвалидами», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

График и темы занятий можно найти по ссылке, а также на сайтах больниц и в соцсетях. Задать вопросы о паллиативной помощи также можно по круглосуточному телефону +7 (498) 683-83-83.