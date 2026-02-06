Еще одну школу капитально отремонтировали в Балашихе

1 сентября школа № 32 на улице Крупской в Балашихе встретила учеников полностью обновленной. Капитальный ремонт учреждения стал частью реализации Народной программы «Единой России» в сфере образования.

В 2025 году в Подмосковье открылись 26 новых школ и 57 отремонтированных зданий.

«За это время в области отремонтировано 245 зданий, в 2026 году проведут ремонт еще в 48 школах. Сегодня и дети, и родители, и коллектив школы № 32 высоко оценивают результаты», — отметил депутат Московской областной думы Владимир Шапкин.

Работы в школе № 32 провели комплексно. Были полностью обновлены кровля и фасады, заменены все оконные блоки, двери, напольные покрытия и инженерные коммуникации. Установлено современное энергоэффективное оборудование для отопления и вентиляции, создана безбарьерная среда, а главное — в здании впервые появилось централизованное горячее водоснабжение, ранее школу отапливали бойлерами.

Помимо ремонта, учебное заведение получило новое оборудование для кабинетов для кабинетов физики, химии, биологии и информатики.

Обновление объектов образования продолжается: уже стартовал ремонт в школе № 18 в деревне Черное и в трех детских садах. Обновленные здания откроют свои двери для воспитанников уже 1 сентября 2026 года.