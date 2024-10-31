Еще одну самовольную постройку снесли под Воскресенском

В рамках программы по ликвидации недостроенных, аварийных и самовольно возведенных объектов в Московской области, в селе Константиново городского округа Воскресенск было выявлено самовольно возведенное нежилое здание № 278. Объект находился на улице Придорожной, вдоль федеральной дороги А-108 «Московское большое кольцо», вблизи жилой застройки.

Двухэтажное здание площадью около 420 квадратных метров было построено без разрешительной документации и находилось в заброшенном состоянии. Прилегающая территория была замусорена и не имела ограждения, что вызывало обеспокоенность местных жителей. Через портал «Добродел» поступали обращения граждан с просьбой ликвидировать объект.

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко сообщил, что постройка была признана самовольной и подлежащей сносу. В текущем месяце администрация городского округа Воскресенск провела работы по демонтажу здания. В настоящее время участок освобожден от постройки, а строительный мусор вывезен и утилизирован.

Отметим, что на территории городского округа Воскресенск выявлено 110 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 68 из них, что составляет 62% от общего числа, уже снесены, достроены или приведены в соответствие. Работа по ликвидации таких объектов будет продолжена для обеспечения безопасности и улучшения городской среды.

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