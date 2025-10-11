Еще одну пешеходную дорожку благоустроили в Подольске

В микрорайоне Климовск в Подольске заасфальтировали новый пешеходный маршрут протяженностью более 50 метров между домом № 9 на улице Пионерской и домом № 30 на улице Рощинской. До конца недели завершат работы на улице Высотной, где появится благоустроенная тропа длиной 120 метров.

Всего с начала 2025 года в городском округе обустроили 26 пешеходных троп общей протяженностью более 1600 метров.

Ранее завершили масштабные работы по ремонту дворов на Сыровской и Быковской улицах. Работы по благоустройству дворовых территорий завершились по адресам: улица Сыровская, 25, Сыровский тупик, 11 и 7, улица Быковская, 22, 20 и 18/1.

Рабочие отремонтировали проезды общей площадью почти 2,3 тысяч квадратных метров. Также они проложили новое дорожное полотно площадью 438 квадратных метров и создали новые пешеходные дорожки с бортовым камнем общей площадью 390 квадратных метров.