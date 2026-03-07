Еще одну партию гуманитарной помощи для бойцов СВО отправили из Химок

В составе груза — вещи первой необходимости, продукты, теплая одежда, средства гигиены и другие важные для военнослужащих предметы. Сергей Вересняк отметил, что вместе жители Химок представляют огромную силу, которая смогла собрать и доставить на передовую более 1000 килограммов гуманитарной помощи. По его словам, командование и бойцы благодарят каждого, кто не остался в стороне и оказывает содействие в сборе помощи.

Лидер Движения общественной поддержки Александр Донсков подчеркнул, что жители Химок всегда готовы поддержать своих защитников. Он отметил, что тонна гуманитарной помощи, доставленная на передовую, — это не просто груз, а символ единой силы и поддержки.

Маршрут гуманитарной миссии прошел через несколько городов и населенных пунктов Донбасса — Луганск, Северодонецк, Красный Луч, Дебальцево, Горловку, Ясиноватую и Донецк. После передачи помощи военнослужащим Сергей Вересняк вернулся в Химки, преодолев почти 3 тысячи километров.

Особое место в посылках заняли письма и рисунки от воспитанников детских садов и школьников округа. Такие весточки из дома становятся для военнослужащих важной моральной поддержкой и напоминают, что за ними стоит целый город.