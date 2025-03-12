Еще одну онлайн-услугу для застройщиков оптимизировали в Подмосковье

Еще одну онлайн-услугу для застройщиков оптимизировали на региональном портале в Подмосковье. Теперь они могут согласовать работы с аэродромом Чкаловский в цифровом виде.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна на региональном портале. Ей могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые нуждаются в согласовании строительства в границах зон аэродромов Клин, Кубинка, Ступино и Чкаловский.

«Региональный портал предоставляет жителям возможности для решения различных жизненных вопросов в электронном виде. Например, если земельный участок является частью приаэродромной территории, то согласовать строительство объекта на такой земле можно онлайн. Теперь в «цифре» можно получить согласование и от госаэродрома Чкаловский», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.

В ведомстве добавили, что согласование не нужно для ведения хозяйства, садоводства или строительства частного жилого дома.

На портале также работает сервис, который проверяет, попадает ли земельный участок в приаэродромную зону.