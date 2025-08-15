Сегодня 09:51 Еще одну незаконную торговую точку снесли в Подольске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

В городском округе продолжают демонтировать торговые палатки, установленные владельцами самовольно. Сносу также подлежат объекты, которые уже исключены из схемы размещения несанкционированных торговых точек в Подольске.

Представители администрации регулярно проводят мониторинг нестационарных объектов, оценивают их законность размещения, внешний вид, а также проверяют соблюдение правил благоустройства. Ранее уже были демонтированы торговые палатки на улицах Свердлова, Комсомольской и Рабочей, теперь снесли и объект на улице Кирова, 52.

«Объект был изначально размещен с нарушениями правил, на расстоянии менее 20 метров от многоквартирного дома», — пояснил начальник управления потребительского рынка администрации Подольска Александр Акопов.

Часть точек сносят сами предприниматели, а часть — представители Подольского комбината благоустройства. Поэтапно демонтировано уже порядка 100 торговых павильонов. Отметим, что с территорий, помимо самих разобранных торговых палаток, вывозят и строительный мусор, а также приводит в порядок участки вокруг.