Еще одну незаконную постройку снесут в Климовске

В подольском Климовске собственник точки общепита на остановочном пункте приступил к демонтажу незаконно возведенной части конструкции пекарни. Это произошло после вмешательства администрации округа, которая выявила ряд нарушений в ходе проверки.

Представители администрации муниципалитета, ресурсоснабжающих предприятий и областного министерства чистоты обнаружили, что площадь торгового объекта была незаконно увеличена. Собственнику было выдано предписание устранить нарушения и привести постройку в соответствие с нормами.

Сейчас работа пекарни в помещении торгового объекта приостановлена, и ведется демонтаж незаконно достроенной части конструкции.

«Мы выехали на место совместно с сотрудниками управления потребительного рынка. Действуем в рамках правового поля. Собственнику дано три дня на устранение нарушений. Если меры не будут приняты, владельцу грозит административная ответственность. Мы будем следить за тем, чтобы и остальные замечания были устранены», — прокомментировал заместитель главы муниципалитета Александр Кондратюк.

В ближайшее время собственник также должен заняться благоустройством прилегающей территории и приведением объекта к единому архитектурному облику. Администрация продолжит мониторинг ситуации, чтобы убедиться в выполнении всех требований.

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