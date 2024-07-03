Еще одну незаконную постройку демонтировали в Белоозерском

В городе Белоозерский на улице 60 лет Октября, 11, убрали незаконно установленный торговый павильон. Строение было возведено владельцем, однако необходимые документы на право размещения так и не были оформлены в соответствии с законодательством.

Демонтаж объекта произвели в рамках действующего постановления администрации о порядке выявления и устранения нестационарных торговых объектов, расположенных на муниципальных землях или на территориях без четко определенной государственной собственности.

Перед принятием решения о сносе, администрацией предприняты попытки найти хозяина павильона, однако владелец так и не объявился, что привело к принудительному демонтажу объекта.

В администрация города отметили, что работа по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг будет продолжена для обеспечения порядка и законности использования земельных участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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