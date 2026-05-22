Еще одну котельную построят в Красногорске до конца года

Автоматизированную котельную мощностью свыше 170 мегаватт достраивают рядом с жилым комплексом «Большое Путилково» в Красногорске. Она позволит обеспечить новые корпуса теплом.

Сейчас на территории комплекса возводят четыре дома, многоуровневую парковку на 603 автомобиля, очистные сооружения, а также прочие объекты инженерной инфраструктуры.

Котельная будет играть в этой системе одну из ключевых ролей.

За процессом работ следит Главгосстройнадзор Подмосковья, инспекторы которого уже побывали на площадке.

Готовность объекта оценили в 80%. Сейчас специалисты устанавливают внутренние инженерные системы и благоустраивают территорию.

Завершить строительство планируют в четвертом квартале текущего года. Застройщиком выступает компания «Самолет-Путилково».