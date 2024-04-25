Видеонаблюдение за выбросом мусора усилили в Лобне | 360°

25 апреля 2024, 16:43
Видеонаблюдение за выбросом мусора усилили в Лобне
В городском округе Лобня продолжается реализация проекта «Безопасный регион», в рамках которого на контейнерной площадке у дома 25 по улице Аэропортовская установили новую камеру видеонаблюдения. Заместитель главы округа Руслан Коркмазов лично проверил работу оборудования.
«Эта система является составной частью создаваемого в стране комплекса „Безопасный город“. Она реализуется с 2015 года и включает в себя более 135 тысяч видеокамер, которые установлены в местах массового скопления людей, на торговых объектах, подъездах многоквартирных домов и придомовых территориях, детских, спортивных и контейнерных площадках», — рассказал Руслан Коркмазов.
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В Лобне к системе видеонаблюдения уже подключено более 1100 камер. Записи с камер хранятся в течение месяца, что позволяет оперативно реагировать на различные ситуации, связанные с благоустройством, уборкой территорий и предотвращением правонарушений.
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