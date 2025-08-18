Еще одну губернаторскую детскую площадку установят в Одинцове к концу августа

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Продолжается установка детской площадки у дома № 16 по улице Говорова в Одинцове. Игровую зону устанавливают по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Тематика нового городка площадью 450 квадратных метров в Одинцове — это «Путешествие». Эскиз площадки предварительно согласовали с местными жителями, подрядчик учел все их пожелания.

Специалисты уже приступили к строительным работам: постелили качественное покрытие, сейчас устанавливают игровые элементы, делают бордюры и ограждение. Завершить все ремонтные работы планируют до конца августа.

Территорию оборудуют яркими архитектурными сооружениями — горками, каруселями, качелями. Также на площадке установят скамейки и урны. Открытие новой игровой зоны позволит детям четвертого микрорайона проводить время в современном и безопасном игровом пространстве.