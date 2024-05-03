Еще одну госуслугу по строительству улучшили в Подмосковье | 360°

03 мая 2024, 10:12
Еще одну госуслугу по строительству улучшили в Подмосковье
Услугу по выдаче разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых обновили в Подмосковье. Теперь разрешение можно получить в два раза быстрее, чем раньше.
«С 2020 года в „цифре“ доступна услуга по оформлению разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых. Теперь услуга оптимизирована, получить ее можно за 15 рабочих дней вместо 35», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
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В Мингосуправления региона добавили, что перед началом строительства на участке, который расположен за пределами населенных пунктов и находится над месторождением полезных ископаемых, нужно получить разрешение. В Подмосковье такой документ выдает Департамент по недропользованию по ЦФО. Подать заявление на услугу «Выдача разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых» можно на РПГУ.
Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.
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