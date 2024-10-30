Еще одну госуслугу оцифровали в Подмосковье

Услугу по установлению сервитута в границах полос отвода автодорог оцифровали в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, IT и связи региона.

«Теперь в электронном виде можно установить сервитут на участок, который находится в собственности Московской области и располагается в границах полос отвода автодорог. Подписать соглашение об этом можно прямо в личном кабинете», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сервитут устанавливают, когда нужно воспользоваться чужой собственностью, не нарушая прав владельца. Услуга «Установление сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автодорог» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения».

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.