Еще одну госуслугу для семей с детьми-инвалидами оптимизировали в Подмосковье

Услугу по оформлению выплат по уходу за ребенком-инвалидом оптимизировали на региональном портале в Подмосковье. В нее внедрили сервис предпроверки, который поможет избежать повторной подачи заявки.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, оформить ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом может один из родителей или опекунов. При этом семья должна иметь российское гражданство и регистрацию в Подмосковье.

«В онлайн‑форму услуги внедрен сервис предпроверки наличия ранее поданных аналогичных заявлений. Если предыдущее обращение еще находится на рассмотрении, умный сервис предупредит об этом пользователя. Это помогает избежать повторной подачи, сократить нагрузку на ведомство и сэкономить время заявителей», — рассказали в ведомстве.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Доступная среда».

Решение о назначении выплаты принимают в течение семи рабочих дней. Размер поддержки составляет 18 тысяч рублей.