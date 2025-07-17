Еще одну детскую площадку открыли после модернизации в Зарайске

Открытие нового современного игрового городка состоялось в одной из отдаленных деревень округа. Он стал уже четвертой площадкой, обновленной в 2025 году.

Объект был построен 10 лет назад по губернаторской программе «Наше Подмосковье». После модернизации на территории площадью 450 квадратных метров появились новые игровые и малые архитектурные формы, песочница, ограждение и безопасное резиновое покрытие.

Открытие площадки превратилось в настоящей праздник для жителей деревни — с танцами, песнями и угощениями. Взрослые и дети были очень рады новым возможностям для игр и активного отдыха.

«План на 2025 год выполнен в полном объеме, и мы продолжаем работать над улучшением инфраструктуры для наших детей. Каждая обновленная площадка — это шаг к созданию комфортной и безопасной среды для игр и отдыха», — отметил глава Зарайска Виктор Петрущенко.