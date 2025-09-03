Еще одну детскую площадку модернизировали в микрорайоне Силикат в Котельниках

В Котельниках в микрорайоне Силикат во дворе домов № 3-5 и № 20-21 открыли после модернизации детскую площадку. Работы выполнил подрядчик ООО «НОРЭНС Групп».

Площадь комплекса — 600 квадратных метров. Пространство разделили на две зоны. На основной расположили игровые элементы, лавочки и урны, а на прилегающей — теннисный стол.

Во время праздника аниматоры развлекали гостей. Они также подарили детям шары в цветах триколора. В торжественном открытии приняли участие заместитель главы Иван Жарков, председатель Совета депутатов Анатолий Бондаренко и представитель подрядной организации Сергей Пиманов.

Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.