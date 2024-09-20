Еще одну блочно-модульную котельную построили в Коломне

Строительство современной блочно-модульной котельной завершилось в деревне Губастово. Теперь она будет обеспечивать горячей водой и теплом около 600 жителей.

Котельная уже готова к запуску. Все работы по ее строительству завершены.

«Строительные и монтажные работы здесь уже завершены. Мы получили разрешение на пуск газа. К концу этой недели в котельной начнутся пуско-наладочные работы», — прокомментировал заместитель главы городского округа Коломна Дмитрий Ходасевич.

Новая автоматизированная котельная имеет высокую энергоэффективность. Это позволит обеспечить надежную подачу коммунальных услуг.

Отметим, что объект построили в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

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