Еще одну АЗС построят на ЦКАД в Подмосковье в 2025 году

Строительство новой АЗС продолжается на 226-м километре ЦКАД. Заправку планируется открыть в следующем году.

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход работ на объекте, застройщиком которого выступает «Газпромнефть-Центр».

Строители сделали фундамент и выполнили монтаж несущих конструкций здания сервисного обслуживания. Сейчас монтируют ограждающие конструкции, устраивают наружные инженерные сети, роют котлованы под топливные и пожарные резервуары.

На заправке будет четыре колонки, пост «вода/воздух», кафе и магазин. Открыть АЗС планируется в первом квартале 2025 года.

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