Еще одну АЗС построят на ЦКАД в Подмосковье в 2025 году

Фото: Главгосстройнадзор МО

Строительство новой АЗС продолжается на 226-м километре ЦКАД. Заправку планируется открыть в следующем году.

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход работ на объекте, застройщиком которого выступает «Газпромнефть-Центр».

Строители сделали фундамент и выполнили монтаж несущих конструкций здания сервисного обслуживания. Сейчас монтируют ограждающие конструкции, устраивают наружные инженерные сети, роют котлованы под топливные и пожарные резервуары.

На заправке будет четыре колонки, пост «вода/воздух», кафе и магазин. Открыть АЗС планируется в первом квартале 2025 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

За несколько дней в России пропали три школьницы. Двух из них нашли мертвыми

Лидер России по новым школам. Почему Подмосковье — в топах по образованию

«Гром» с небес. Что известно о российском гибриде ракеты и авиабомбы

Jamal Awad

Русь — Орда. Саммит 800 лет спустя

Kremlin Pool

Полный обвал. Причины и последствия падения TON 3 сентября

Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте