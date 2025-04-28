Еще одному ветерану в Балашихе присвоили звание почетного гражданина

Глава Балашихи Сергей Юров в торжественной обстановке вручил ветерану Великой Отечественной войны Василию Голотюку знак и удостоверение «Почетного гражданина округа». В этом году пенсионеру исполнилось 95 лет.

Василий Голотюк известен не только как участник войны, но и как активный хранитель исторической памяти. Он является соавтором 17 книг, посвященных истории противовоздушной обороны, Военно-воздушных сил России, Сталинградской битвы и другим важным событиям отечественной военной истории.

«Для меня большая честь вручить этот почетный знак лично. Василий Леонтьевич — пример мужества и стойкости, источник вдохновения для молодёжи и гордость нашего города. Благодарим вас за ваш вклад в защиту Родины», — отметил Сергей Юров.

Биография Василия Леонтьевича впечатляет: будучи ребенком во время Великой Отечественной войны, он вступил в подпольную антифашистскую организацию. После войны он окончил Центральный аэроклуб Украины и Черниговское военное авиационное училище летчиков.

В 1953 году Голотюк стал одним из первых пилотов, освоивших новейшие на тот момент ракетные истребители МиГ-15, охраняя воздушное пространство над Ленинградом. Позже он продолжил службу в штабных структурах Балашихи.

За свою службу он был награжден орденами Отечественной войны второй степени, Красной Звезды и орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третьей степени.

Таким образом, Василий Леонтьевич Голотюк не только внес значительный вклад в оборону страны, но и активно сохраняет память о героических событиях прошлого, вдохновляя новые поколения. Его награда — заслуженное признание заслуг перед городом и Родиной.