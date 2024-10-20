Еще одному участнику СВО в Коломне газифицировали дом по льготной программе

Сотрудники филиала «Юго-Восток» компании «Мособлгаз» завершили газификацию дома ветерана боевых действий в Коломне. Сергей и Елена, проживающие в микрорайоне Подлипки, наконец осуществили свою мечту о теплом и уютном доме, где они живут с тремя дочками.

Построенный своими силами, светлый и просторный дом теперь оснащен газом благодаря льготной программе газификации. Заявка была подана летом, вскоре после возвращения Сергея со специальной военной операции. Филиал оперативно приступил к работе, и 18 октября дом был подключен к газовой сети.

С начала 2024 года филиал «Юго-Восток» подключил газ в 230 домов жителей, воспользовавшихся региональными мерами дополнительной поддержки. Среди них 49 абонентов имеют статус «ветеран боевых действий» или относятся к категории «мобилизованные граждане и члены их семей».

В Московской области право на льготную социальную газификацию предоставляется 17 категориям граждан. Дополнительные меры поддержки действуют при первичной газификации и подаче заявки через портал Госуслуг. Основные условия включают регистрацию заявителя в Московской области и владение (или членство в семье собственника) газифицируемого дома.

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